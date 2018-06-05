Пожар в Чернобыле: в ГСЧС сообщили подробности

Пожар в Чернобыле охватил 10 га леса

Пожар в Чернобыле возник сегодня утром, 5 июня 2018 года, и охватил территорию на площади около 10 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 июня в 10:10 в Киевской области, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время к тушению пожара в Чернобыле привлечено 29 единиц техники и 126 человек. Кроме того, сообщается, что к ликвидации пожара привлечена авиация ГСЧС (два самолета АН-32П и вертолет Ми-8), которая уже совершила 2 сброса воды (10,5 тонн).

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыле горит "Рыжий лес".