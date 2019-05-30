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30.05.2019 - 18:51
Итоги дня: 30 мая
Миссия Международного валютного фонда покинула Киев. В связи с объявлением досрочных парламентских выборов
решение о транше кредита приниматься не будет
В Ровенской области
разбился военный вертолет Ми-8
, в результате инцидента погибли четверо военных
Верховная рада провалила отставку премьер-министра
Украины Владимира Гройсмана. Отставка Гроймана автоматически повлекла бы за собой отставку всего Кабмина
Европейский Союз
ожидает, что Россия безотлагательно освободит украинских военнопленных моряков
. В постоянном представительстве ЕС при ОБСЕ напомнили о решении Международного морского трибунала
Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая
внес в Верховную раду представление об увольнении
двух министров и главы Службы безопасности Украины
Кабинет министров Украины
сократил расходы на выплату субсидий
на 8 млрд гривен. Большую часть средств направили на выплату пенсий
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже
вырос на 8 копеек
Вакцинация в Украине теперь стала обязательной для детей. Верховный суд Украины принял решение
о запрете посещения детского сада ребенком без необходимых прививок
Владимир Зеленский во Львовской области во время общения с родными погибших на шахте "Лесная" горняков
вступил в словесную перепалку с журналисткой
телеканала "Прямой" (видео)
В Тернопольской области
шаровая молния влетела в дом и взорвалась
. Пятеро детей оказались в больнице
Оля Полякова, украинская певица, которая заявила о том, что собирается идти в политику и создает собственную партию,
объяснила, для чего ей это нужно
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Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам
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