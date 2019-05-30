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30.05.2019 - 18:51
Підсумки дня: 30 травня
Місія Міжнародного валютного фонду залишила Київ. Через оголошення дострокових парламентських виборів
рішення щодо траншу кредиту не ухвалюватиметься
У Рівненській області
розбився військовий вертоліт Мі-8
, в результаті інциденту загинули четверо військових
Верховна рада провалила відставку прем'єр-міністра
України Володимира Гройсмана. Відставка Гроймана автоматично тягнула б за собою відставку всього Кабміну
Європейський Союз
очікує, що Росія невідкладно звільнить українських військовополонених моряків
. У постійному представництві ЄС при ОБСЄ нагадали про рішення Міжнародного морського трибуналу про негайне звільнення моряків
Президент України Володимир Зеленський 30 травня
вніс до Верховної ради подання про звільнення
двох міністрів і голови Служби безпеки України
Кабінет міністрів України
скоротив витрати на виплату субсидій
на 8 млрд гривень. Більшу частину коштів направили на виплату пенсій
Курс долара на міжбанку станом на 10:30 30 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу
виріс на 8 копійок
Вакцинація в Україні тепер стала обов'язковою для дітей. Верховний суд України прийняв рішення
про заборону відвідування дитячого саду дитиною без необхідних щеплень
Володимир Зеленський у Львівській області під час спілкування з рідними загиблих на шахті "Лісова" гірників
вступив у словесну перепалку з журналісткою
телеканалу "Прямий" (відео)
У Тернопільській області
кульова блискавка влетіла в будинок і вибухнула
. П'ятеро дітей опинилися в лікарні
Оля Полякова, українська співачка, яка заявила про те, що збирається йти в політику і створює власну партію,
пояснила, для чого їй це потрібно
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Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками
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