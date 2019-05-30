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В Ровенской области разбился военный вертолет, есть погибшие

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 08:18
В Ровенской области разбился военный вертолет, есть погибшие
Иллюстративное фото (061.ua)

В результате катастрофы погибли четверо военных

В Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. По данным пресс-службы Сухопутных войск, в 23:27 во время учебного полета была потеряна связь с вертолетом.

По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли четверо военных, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая дислоцируется в Бродах Львовской области.

"Причины авиационной катастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В Ровенской области разбился военный вертолет, есть погибшие

 

Напомним, в декабре 2018 года в Житомирской области в ходе плановых полетов разбился истребитель Су-27. В результате катастрофы погиб пилот Воздушных сил ВСУ Александр Фоменко.

В мае на украино-румынской границе обнаружили разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду.

 

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