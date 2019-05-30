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Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Новости » Экономика    30.05.2019 - 16:41
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Фото: МВФ (www.imf.org)

В связи с объявлением досрочных парламентских выборов решение о транше кредита приниматься не будет

Миссия Международного валютного фонда покинула Киев. Об этом говорится в заявлении для прессы в связи с завершением работы миссии.

Как отметили в фонде, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних политических и экономических событий.

Согласно сообщению, результаты работы этой миссии не будут предметом рассмотрения на Совете исполнительных директоров МВФ.

По итогам завершения ван Роден заявил, что  "команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включительно с президентом Зеленским, о пересмотре программы стенд-бай между Украиной и МВФ и эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики".

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", -  добавил он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве 20 мая. Планировалось, что она работать стандартные две недели и по результатам будет принято решение об очередном транше на 1,3 млрд долларов.

Однако, как сообщил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, из-за начала избирательной кампании миссии МВФ пришлось изменить свой статус. Представители МВФ прекратили обсуждение выполнения условий меморандума и занялись аналитической работой.

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