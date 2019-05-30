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Кабмин сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен

Новости » Экономика    30.05.2019 - 11:32
Кабмин сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большую часть средств направили на выплату пенсий

Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен. Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил порядок верификации льгот и субсидий. Согласно порядку, Министерство финансов Украины будет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга госвыплат, которая влияет на право на их получение.

Данную информацию обязаны подавать органы, которые выплачивают субсидии, а также центральные и местные органы исполнительной власти, банки, фонды государственного социального и пенсионного страхования.

Ранее также стало известно, что в Украине увеличилось количество получателей субсидий. В частности, в апреле субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в получали более 4 млн семей.

 

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