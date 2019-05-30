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Курс доллара продолжает расти на межбанке

Новости » Финансы    30.05.2019 - 10:35
Курс доллара продолжает расти на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

За два дня курс доллара вырос еще на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7800    26,8200 грн/доллар, евро 29,8034 - 29,8479 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4123 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7800    26,8200

EUR/UAH     29,8034    29,8479

RUB/UAH     0,4116      0,4123

Курс доллара продолжает расти на межбанке

Напомним, 29 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7450 грн/доллар, евро 29,7573 - 29,7992 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 мая установлен на таком уровне: 2668,3376 гривен за 100 долларов (+27,7209 гривен).

Курс доллара резко вырос на межбанке НБУ значительно повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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