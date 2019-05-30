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ЕС ожидает от РФ безотлагательное освобождение украинских моряков

Новости » Политика    30.05.2019 - 17:38
ЕС ожидает от РФ безотлагательное освобождение украинских моряков
Иллюстративное фото из открытых источников)

В ЕС напомнили о решении трибунала ООН о немедленном освобождении моряков

Европейский Союз ожидает, что Россия безотлагательно освободит украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

В представительстве напомнили о решении Международного морского трибунала о немедленном освобождении моряков.

"ЕС ожидает, что Россия вовремя выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая по поводу инцидента, который произошел вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и освободит задержанных украинских военнослужащих и судна безусловно и без промедления", - говорится в сообщении.

ЕС ожидает от РФ безотлагательное освобождение украинских моряковНапомним, США также призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков.

Однако, адвокат Николай Полозов заявил, что решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ. Как РБК-Украина ранее писало, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

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