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Рада провалила отставку Гройсмана

Новости » Политика    30.05.2019 - 13:26
Рада провалила отставку Гройсмана
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отставка Гроймана автоматически повлекла бы за собой отставку всего Кабмина

Верховная рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании в четверг, 30 мая. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в ходе голосования отставку поддержали всего 97 нардепов. Таким образом, Гройсман останется на своей должности.

Рада провалила отставку Гройсмана

Напомним, ранее правовой комитет Верховной рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по отставке Гройсмана и состава Кабинета министров Украины.

Как писало РБК-Украина, в понедельник на согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что отставку главы правительства и Кабмина рассмотрят в четверг, 30 мая.

Отметим, на прошлой неделе Гройсман зарегистрировал в Раде заявление об отставке после того, как на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство сложить свои полномочия.

В то же время представитель правительства в Верховной раде, нардеп Вадим Денисенко прогнозировал, что Рада может провалить отставку Гройсмана. Он полагал, что для этого решения может не хватить голосов из-за отсутствия нардепов в сессионном зале. В частности, он добавил, что многие депутаты уже приступили к работе на округах после объявления досрочных парламентских выборов.

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