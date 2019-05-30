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Зеленский внес представление на отставку Климкина, Полторака и Грицака

Новости » Политика    30.05.2019 - 13:59
Зеленский внес представление на отставку Климкина, Полторака и Грицака
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также в АП готовят представление на Юрия Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

В документах отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Зеленский настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в АП готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого стало известно, что министр обороны подал рапорт об увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая. Однако Полторак после встречи с Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной рады о его отставке.

Также ранее глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении

Добавим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке еще 17 мая. 

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