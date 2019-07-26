Итоги дня: 26 июля

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26.07.2019 - 18:26
Новина українською
Определились все нардепы-мажоритарщики, Зеленский попросил украинцев о помощи и другие новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
обработала 100% протоколов
на внеочередных выборах в Верховную раду
По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент определились победители
во всех 199 мажоритарных округах (список)
Посольство США в Украине
поприветствовало решение Украины
отпустить экипаж задержанного российского танкера
Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент через свою страницу в Facebook просит людей помочь ему
определиться с кандидатом
на пост главы Одесской ОГА
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
опубликовало записи телефонных разговоров
фигурантов уголовного дела в отношении главы и судей Окружного административного суда Киева (аудіо)
Российская Федерация предлагает Украине
продлить на год
действующий контракт на транзит газа
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,43 гривен за доллар, что на 5 копеек
ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
В аэропорту "Борисполь" 25 июля задержали предполагаемую участницу преступной организации с хищения природного газа. По данным СМИ,
задержана мать нардепа-беглеца Онищенко
Пэрис Хилтон решила купить в Украине курорт
. Актриса нацелилась на санаторный комплекс "Деренівська купіль", который находится в селе Нижнее Солотвино Закарпатской области
Погода в Украине
с 1 августа резко ухудшится
, снова существенно похолодает.
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