Результаты выборов: определились все нардепы-мажоритарщики

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обработка протоколов завершилась во всех округах

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент определились победители во всех 199 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Так, по состоянию на вчера, 25 июля, победители быль определены в 192 округах, сегодня же обработка протоколов завершилась в последних семи округах.

Донецкая область

49 округ - Валерий Гнатенко (Оппозиционная платформа - За життя")

Киевская область

95 округ - Александр Горобец ("Слуга народа")

Львовская область

125 округ - Андрей Лопушанский ("Слуга народа")

Николаевская область

127 округ - Александр Пасичный ("Слуга народа")

Черкасская область

195 округ - Олег Арсенюк ("Слуга народа")

Черниговская область

206 округ - Антон Поляков ("Слуга народа")

207 округ - Максим Зуев ("Слуга народа")

Так, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам проходит 131 представитель партии "Слуга народа", 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока", по два кандидата от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" и по одному от "Самопомочи", "Свободы", партий "Единый центр" и "Белая Церковь вместе".

Полный список победителей по округам

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что окончательные результаты выборов в Раду ЦИК должен обнародовать до 5 августа. По состоянию на вчера, 25 июля, ЦИК принял протоколы о результатах голосования от 116 окружных избирательных комиссий.

Кроме того, сообщалось, что по информации главы правления Гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, результаты выборов в Верховную раду могут повторно пересчитать по пяти округам.