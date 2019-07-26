Результаты выборов: определились все нардепы-мажоритарщики

Обработка протоколов завершилась во всех округах
По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент определились победители во всех 199 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.
Так, по состоянию на вчера, 25 июля, победители быль определены в 192 округах, сегодня же обработка протоколов завершилась в последних семи округах.
Донецкая область
Киевская область
Львовская область
Николаевская область
Черкасская область
Черниговская область
Так, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам проходит 131 представитель партии "Слуга народа", 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока", по два кандидата от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" и по одному от "Самопомочи", "Свободы", партий "Единый центр" и "Белая Церковь вместе".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что окончательные результаты выборов в Раду ЦИК должен обнародовать до 5 августа. По состоянию на вчера, 25 июля, ЦИК принял протоколы о результатах голосования от 116 окружных избирательных комиссий.
Кроме того, сообщалось, что по информации главы правления Гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, результаты выборов в Верховную раду могут повторно пересчитать по пяти округам.