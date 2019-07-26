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Результаты выборов: определились все нардепы-мажоритарщики

Новости » Выборы 2019    26.07.2019 - 10:16
Результаты выборов: определились все нардепы-мажоритарщики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обработка протоколов завершилась во всех округах

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент определились победители во всех 199 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Так, по состоянию на вчера, 25 июля, победители быль определены в 192 округах, сегодня же обработка протоколов завершилась в последних семи округах.

Донецкая область

  • 49 округ - Валерий Гнатенко (Оппозиционная платформа - За життя")

Киевская область

  • 95 округ - Александр Горобец ("Слуга народа")

Львовская область

  • 125 округ - Андрей Лопушанский ("Слуга народа")

Николаевская область

  • 127 округ - Александр Пасичный ("Слуга народа")

Черкасская область

  • 195 округ - Олег Арсенюк ("Слуга народа")

Черниговская область

  • 206 округ - Антон Поляков ("Слуга народа")
  • 207 округ - Максим Зуев ("Слуга народа")

Так, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам проходит 131 представитель партии "Слуга народа", 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока", по два кандидата от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" и по одному от "Самопомочи", "Свободы", партий "Единый центр" и "Белая Церковь вместе".

Полный список победителей по округам

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что окончательные результаты выборов в Раду ЦИК должен обнародовать до 5 августа. По состоянию на вчера, 25 июля, ЦИК принял протоколы о результатах голосования от 116 окружных избирательных комиссий. 

Кроме того, сообщалось, что по информации главы правления Гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, результаты выборов в Верховную раду могут повторно пересчитать по пяти округам.

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