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Посольство США отреагировало на решение Украины по российскому танкеру

Новости » Политика    26.07.2019 - 14:01
Посольство США отреагировало на решение Украины по российскому танкеру
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве приветствуют решение Украины

Посольство США в Украине приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международных норм.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.

Посольство США отреагировало на решение Украины по российскому танкеру

Напомним, вчера Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 моряка.

После допроса СБУ решила отпустить экипаж российского танкера Neyma, поскольку в ходе следственных действий оказалось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.

РБК-Украина писало, что 25 ноября 2018 года российские военные корабли атаковали украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате были захвачены 24 моряка. В связи с этим в Украине было объявлено военное положение.

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