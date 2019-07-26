Підсумки дня: 26 липня

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26.07.2019 - 18:26
Новость на русском
Центральна виборча комісія (ЦВК)
опрацювала 100% протоколів
на позачергових виборах у Верховну раду
За попередніми результатами виборів у Верховну раду України на даний момент визначилися переможці у
всіх 199 мажоритарних округах (список)
Посольство США в Україні
привітало рішення України
відпустити екіпаж затриманого російського танкера
Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент через свою сторінку Facebook просить людей допомогти йому
визначитися з кандидатом
на посаду голови Одеської ОДА
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
опублікувало записи телефонних розмов
фігурантів кримінальної справи стосовно голови і суддів Окружного адміністративного суду Києва (аудіо)
Російська Федерація пропонує Україні
продовжити на рік
чинний контракт на транзит газу
Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок
нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
.
В аеропорту "Бориспіль" 25 липня затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу. За даними ЗМІ,
затримана мати нардепа-втікача Олександра Онищенка
Періс Хілтон вирішила купити в Україні курорт
. Актриса націлилася на санаторний комплекс "Деренівська купіль", який знаходиться в селі Нижнє Солотвино Закарпатської області
Погода в Україні
з 1 серпня різко погіршиться
, знову суттєво похолодає.
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