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Обыски в Окружном админсуде: НАБУ опубликовало записи фигурантов

Новости » Политика    26.07.2019 - 16:36
Обыски в Окружном админсуде: НАБУ опубликовало записи фигурантов
Фото: Окружной админсуд Киева (УНИАН)

В частности, опубликованы записи телефонных разговоров главы ОАСК Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи телефонных разговоров фигурантов уголовного дела в отношении главы и судей Окружного административного суда Киева. Данная запись размещена на видеохостинге YouTube.

Отметим, сегодня в рамках этого дела в ОАСК были проведены обыски.

Напомним, в ГПУ считают, что руководство Окружного административного суда города Киева могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.

Так, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в Окружном административном суде города Киева, в частности в кабинете главы суда Павла Вовка. В НАБУ подчеркивали, что обыски проходят по делу о возможном совершении уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что четырем судьям Окружного административного суда города Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. В частности, по словам Горбатюка, эти судьи в ручном режиме принимали решения об увольнении и назначении членов ВККС.

Подчеркнем, Генпрокуратура зафиксировала факты вмешательства ОАСК в работу ГБР и других государственных органов власти. В ГПУ рассказали о соответствующих схемах вмешательства.

НАБУ проводит обыск в Суворовском райсуде Одессы Окружной админсуд вмешивается в работу ГБР и других госорганов, - ГПУ
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