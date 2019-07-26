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РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год, - Новак

Новости » Энергетика    26.07.2019 - 17:09
РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год, - Новак
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Контракт предлагают продлить на действующих условиях

Российская Федерация предлагает Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на россСМИ.

Новак отметил, что действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. При этом, он прокомментировал возможность продления действующего контракта.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, добавив, что возможные корректировки являются предметом переговоров коммерческих компаний.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия будет добиваться заключения краткосрочного договора с Украиной на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Таким образом РФ надеется выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, которые идут в обход Украины. 

Отметим, в НАК "Нафтогаз Украины" сегодня заявили, что пока не получали от РФ предложений относительно краткосрочного контракта на транзит. Кроме того, в НАК назвали такую информацию "вбросом".

Как известно, ближайшие трехсторонние переговоры (Еврокомиссия-РФ-Украина) по транзиту газа через Украины запланированы на сентябрь 2019 года. 

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