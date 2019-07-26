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В "Борисполе" задержали участницу "газовых схем" Онищенко

Новости » Экономика    26.07.2019 - 17:06
В "Борисполе" задержали участницу "газовых схем" Онищенко
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

По данным СМИ, задержанным является мать Онищенко

В аэропорту "Борисполь" 25 июля задержали предполагаемую участницу преступной организации с хищения природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Facebook.

По данным пресс-службы, задержана была участницей газовых схем Александра Онищенко относительно договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года.

В то же время, СМИ сообщают, что задержанным является мать Онищенко - Инесса Кадырова.

"Указанное лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подано ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

В &quot;Борисполе&quot; задержали участницу &quot;газовых схем&quot; Онищенко

Напомним, НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Александра Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Национальное антикоррупционное бюро вызывает нардепа-беглеца Александра Онищенко для вручения обвинительного акта по созданию незаконной газовой схемы.

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Новости Украины НАБУБориспольАлександр Онищенко
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