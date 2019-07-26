Синоптик предупредила о резком похолодании с августа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жара будет до 31 июля

Погода в Украине с 1 августа резко ухудшится, снова существенно похолодает. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, жара будет до 31 июля. В частности, с завтрашнего дня в Украину возвращается жара. По всей стране температура воздуха поднимется до +28+33.

"Жара из западной Европы завтра наконец-то подвинется, но никуда ничего не исчезает. Ведь высокая температура воздуха передвинется ближе к центру и востоку Европы. Южная часть континента и так еще останется среди жары", - написала она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что погода в Украине 26 июля будет способствовать удерживанию уровня пожарной опасности. Так, сегодня в Украине, кроме крайнего запада, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Украине местами погода будет дождевая, температура +31. 26 июля ночью в восточных, Волынской, Ровенской, Житомирской областях, а днем в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Кроме того, Диденко вчера писала, что Украина была чуть ли не самой холодной страной Европы. Она сообщала, что в четверг в Украине были кратковременные грозовые дожди на севере, востоке, в центре. На востоке были дожди локальными очагами и незначительные. Синоптик отметила, что в Киеве 25-го июля был кратковременный дождь и гроза.