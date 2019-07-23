Итоги дня: 23 июля

Назван кандидат на должность генпрокурора, Кабмин озвучил цену на газ в августе и другие новости
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Конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4 640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки
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