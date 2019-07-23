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Підсумки дня: 23 липня


Названо кандидата на посаду генпрокурора, Кабмін озвучив ціну на газ  в серпні та інші новини

Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях Іранського дипломата викликали в МЗС Британії через затримання танкера
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