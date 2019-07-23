Підсумки дня: 23 липня

Названо кандидата на посаду генпрокурора, Кабмін озвучив ціну на газ в серпні та інші новини
- За попередніми результатами виборів у Верховну раду України наразі вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах
- Президент Володимир Зеленський заявив, що заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора
- Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков роз'яснив позицію політсили по законодавчій ініціативі про подвійне громадянство
- Київський апеляційний суд надав дозвіл та видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації 1,1 млрд доларів на користь Ощадбанку
- Політична партія "Слуга народу" вже зараз готова обговорити коаліцію з політичними силами
- Океанський український траулер "Іван Голубець" IMO 8859782, на якому кілька днів вирувала пожежа, затонув у понеділок вночі біля мавританського порту Нуадібу
-
Кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем та становитиме не більше 4 640 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ та транспортування
- Президент України Володимир Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета
- Святослав Вакарчук заявив, що нова Верховна Рада, в якій буде представлена партія музиканта "Голос", повинна прийняти закон, який би у всіх сферах чітко регламентував відносини між Україною і Росією
- Верховний суд Російської Федерації залишив у силі вирок українського політичного в'язня Павла Гриба, засудженого до 6 років позбавлення волі за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі"
- Військові літаки Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в її повітряний простір
- До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ
- Колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і стане новим прем'єр-міністром країни
- Погода в Україні у середу, 24 липня, принесе дощі, що переходитимуть у зливи та шквали