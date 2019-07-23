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Кабмин назвал цену на газ для населения в августе

Новости » Экономика    23.07.2019 - 15:26
Кабмин назвал цену на газ для населения в августе
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена должна снизиться 4 640 грн без НДС и транспортировки

Конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4 640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как отметили в пресс-службе, такие расчеты можно сделать, исходя из динамики формирования цены газа на рынке Украины и учитывая данные Украинской энергетической биржи - по состоянию на сегодня 4 643 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, и НАК "Нафтогаз Украины" - 4 640 грн для промышленности.

В пресс-службе правительства отметили, что цена на газ для населения в целом за три месяца снизилась на 25% с 5 803 до 4 640 грн без НДС.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 648 грн или на 11,7% до 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей 7,2-7,5% в августе до 4 640,00 - 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

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