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Борис Джонсон победил на выборах будущего премьера Великобритании

Новости » В мире    23.07.2019 - 14:19
Борис Джонсон победил на выборах будущего премьера Великобритании
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Члены Консервативной партии проголосовали за Бориса Джонсона

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Джонсон получил голоса 92 153 членов Консервативной партии, против 46 656 у его соперника, министра иностранных дел Джереми Ханта.

Премьер-министр Тереза Мэй покинет свой пост 23 июля, после того, как отправится в Букингемский дворец на встречу с королевой Елизаветой, которая официально назначит Джонсона. Мэй официально заявила, что покидает пост главы Консервативной партии в начале июня 2019 года.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что его страна будет готова к Brexit до 31 октября 2019 года. Джонсон отметил, что Великобритания будет готова выйти из Европейского союза с соглашением об условиях Brexit или без него.

Ранее РБК-Украина писало, что более десяти министров правительства Великобритании готовятся уйти в отставку в случае назначения Бориса Джонсона премьер-министром.

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