Верховный суд РФ оставил Гриба под стражей

Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Гриба

Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор украинского политического заключенного Павла Гриба, приговоренного к 6 годам лишения свободы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, Северо-Кавказский окружной военный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Гриба.

"Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - заявили во время заседания суда.

Политзаключенный принимал участие в заседании суда через видеоконференцсвязь. Он общался на украинском языке.

Украинец заявил, что не признает "вину" и не согласен с приговором. "Рабів до раю не пускають. Слава Україні!", - сказал он в последнем слове.

Адвокат Марина Дубровина подчеркнула, что вердикт российского суда незаконен, поскольку принят на основании показаний, которые были выбиты под пытками и от которых он позже отказался.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Грибу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

После этого Гриб заявил, что начинает голодовку. В российских СМИ сообщили, что политзаключенного готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО. Голодание могло повредить его здоровью. Однако позже, 29 марта Павел прекратил голодовку.

Отец политзаключенного заявил, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которая приведет к смерти. По словам отца, Павел объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.