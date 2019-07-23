ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верховный суд РФ оставил Гриба под стражей

Новости » Общество    23.07.2019 - 17:13
Верховный суд РФ оставил Гриба под стражей
Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Гриба

Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор украинского политического заключенного Павла Гриба, приговоренного к 6 годам лишения свободы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, Северо-Кавказский окружной военный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Гриба. 

"Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - заявили во время заседания суда.

Политзаключенный принимал участие в заседании суда через видеоконференцсвязь. Он общался на украинском языке.

Украинец заявил, что не признает "вину" и не согласен с приговором. "Рабів до раю не пускають. Слава Україні!", - сказал он в последнем слове.

Адвокат Марина Дубровина подчеркнула, что вердикт российского суда незаконен, поскольку принят на основании показаний, которые были выбиты под пытками и от которых он позже отказался.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Грибу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

После этого Гриб заявил, что начинает голодовку. В российских СМИ сообщили, что политзаключенного готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО. Голодание могло повредить его здоровью. Однако позже, 29 марта Павел прекратил голодовку

Отец политзаключенного заявил, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которая приведет к смерти. По словам отца, Павел объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.

Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу Гриба Вышинскому продлили арест еще на два месяца
Новости Украины Павел ГрибполитзаключенныеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь