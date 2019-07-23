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У берегов Западной Африки затонул украинский траулер, есть погибшие

Новости » Происшествия    23.07.2019 - 12:16
У берегов Западной Африки затонул украинский траулер, есть погибшие
Фото: траулер "Иван Голубец" ("Думская")

На траулере несколько дней был пожар

Океанский украинский траулер "Иван Голубец" IMO 8859782, на котором несколько дней бушевал пожар, затонул в понедельник ночью возле мавританского порта Нуадибу. Об этом заявил бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, ссылаясь на информацию капитана судна Сергея Тимченко, сообщает издание "Думская".

По данным капитана, судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 метров. Достоверно известно о гибели двоих моряков.

Напомним, ранее сообщалось, что траулер "Иван Голубец" третьи сутки горит у берегов Мавритании (Западная Африка), в результате погиб моторист, есть пострадавшие. Отмечалось, что на момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек - граждане Украины и России.

Пожар начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле в Индийском океане у северо-запада полуострова Индостан на борту танкера Gas Aegean под либерийским флагом было обнаружено тело украинского моряка.

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