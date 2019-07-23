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В "Слуге народа" разъяснили позицию по двойному гражданству

Новости » Политика    23.07.2019 - 18:31
В "Слуге народа" разъяснили позицию по двойному гражданству
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков прокомментировал недавнее заявление Зеленского

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков разъяснил позицию политсилы по законодательной инициативе о двойном гражданстве. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Разумков прокомментировал недавнее заявление президента Владимира Зеленского о возможности получения двойного гражданства, в частности для этнических украинцев, которые живут за рубежом. В частности, он ответил на вопрос, стоит ли ожидать этого в перспективе и для всех ли стран будет открыта эта возможность.

"Думаю, что не для всех стран, потому что одна страна ведет свою историю с двойным гражданством, я имею в виду Российскую Федерацию. Сама инициатива возможна, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм, которые, с одной стороны, давали бы такую возможность, а с другой - защищали интересы государства и наших граждан", - сказал глава партии.

Напомним, ранее Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Павел Климкин в октябре 2018 года заявил, что в Украине при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта.

Добавим также, в январе этого года Климкин рассказал о подготовке к внедрению двойного гражданства в Украине. Он отмечал, что в Украине нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства.

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