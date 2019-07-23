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Результаты выборов в Раду: определилась первая сотня нардепов-мажоритарщиков

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 14:57
Результаты выборов в Раду: определилась первая сотня нардепов-мажоритарщиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Окончательные результаты выборов в Раду ЦИК должен обнародовать до 5 августа

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины сейчас уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Отметим, на данный момент ЦИК уже обработал 94,20% протоколов по округам. По состоянию на вчера, 22 июля, было определено победителей почти в 60 округах, а сегодня утром уже было более 80 мажоритарщиков-победителей, которые прошли на округах. Сейчас подсчет голосов продолжается, окончательные данные Центризбирком должен обнародовать до 5 августа. После этого начнется подготовка к новой сессии. Как известно, новая Рада (девятого созыва) может собраться уже в конце августа.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные досрочных выборах, явка на которых составила 49,84%. Такая явка является самой низкой за всю историю парламентских выборов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, комментируя низкую активность избирателей, отметил, что причинами низкой явки является то, что внеочередные выборы были достаточно неожиданными для общества.

Всего в список избирателей было внесено свыше 29,5 млн украинцев, а проголосовали на выборах в Раду лишь 14,7 млн человек.

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