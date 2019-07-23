Южная Корея открыла предупредительный огонь по военным самолетам РФ

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Самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья

Военные самолеты Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые открыли предупредительный огонь.

По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты.

Напомним, 17 июля Финляндия обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства в Финском заливе.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 15 июля, Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем. Самолеты поднялись для идентификации российских Ту-160, А-50 и Су-35. Однако тогда обошлось без нарушения воздушного пространства.

Кроме того, в начале июня США заявили, что в Филиппинском море американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой".