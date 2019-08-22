ru
ua

Итоги дня: 22 августа

Новости » Прочее   

Коллаж РБК-Украина

В РФ ответили на заявление Зеленского, депутат из "Слуги народа" отказался от мандата и другие новости

На Донбассе в воскресенье погиб украинский военный В Киеве разоблачили врачей на вымогательстве взяток у онкобольных пациентов
Читать все новости