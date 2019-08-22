Підсумки дня: 22 серпня

Колаж РБК-Україна
В РФ відповіли на заяву Зеленського, депутат зі "Слуги народу" відмовився від мандата та інші новини
- Європейські лідери виступили проти присутності Путіна в клубі найбільших демократій. Лідери Німеччини, Франції і Великої Британії відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до "Великої сімки" (G7)
- У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про повернення РФ у "велику вісімку". Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що йому підсунули "безглуздий набір букв"
- Екс-"беркутівця" Олександра Саттарова, якого судять у Києві за участь в анексії Криму, планують обміняти на одного із захоплених українських моряків
- Сьогодні у Кропивницького розстріляли адвоката. В ході стрілянини було поранено ще одного чоловіка, який помер у лікарні.
- Центральна виборча комісія визнала обраною депутатом Верховної ради від партії "Слуга народу" менеджера "Студія Квартал 95" Олену Хоменко замість Андрія Лисюка, який написав заяву про відмову від депутатського мандату
- Норма про штрафні санкції за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україні вступила в силу сьогодні, 22 серпня 2019 року
- Рінат Ахметов побудував собі розкішний палац у 35 км від Києва. За документам він значиться як реабілітаційний оздоровчий комплекс (фото)
- Викрадена Юлія Зайковська, яка разом зі своєю матір'ю таємничо зникла в Броварах в суботу, а потім була знайдена співробітниками правоохоронних органів, відверто розповіла, що з нею сталося
- Танці з зірками – одне з найбільш очікуваних і улюблених шоу українських глядачів – стартує вже цієї неділі, 25 серпня. Організатори назвали імена зіркових тренерів
- Погода в Україні на святкових вихідних буде хорошою не у всіх областях країни. Місцями можливий сильний поривчастий вітер, а також локальні дощі і грози