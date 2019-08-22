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Підсумки дня: 22 серпня

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Колаж РБК-Україна

В РФ відповіли на заяву Зеленського, депутат зі "Слуги народу" відмовився від мандата та інші новини

На Донбасі у неділю загинув український військовий У Києві викрили лікарів на вимаганні хабарів у онкохворих пацієнтів
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