Депутат из списка "Слуги народа" отказался от мандата

Фото: Андрей Лысюк (chesno.org)

Нардеп написал заявление об отказе от депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия сообщает, что новоизбранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

Так, 22 августа состоялось очередное заседание ЦИК под председательством Татьяны Слипачук.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69 об отказе от депутатского мандата, комиссия признала его не получившим указанный мандат", - говорится в сообщении.

Согласно информации общественной организации "Честно", Лысюк является директором ООО "Лигал Консалтинг".

Кроме того, он основатель и глава Адвокатского объединения "Hillmont Partners". Руководитель ООО "Информационно-аналитическое агентство Айсберг информ", ООО "Риск Менеджмент Групп". Научный консультант телепроектов телеканала "СТБ", в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Отметим, Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ (г. Киев). Окончил юридический факультет академии СБУ. Подполковник СБУ.

Напомним, ЦИК 3 августа объявил результаты внеочередных выборов в Верховную раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Так, Лысюк прошел в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 69.

Как писало РБК-Украина ранее, первое торжественное заседание Верховной рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа.