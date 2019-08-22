ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Депутат из списка "Слуги народа" отказался от мандата

Новости » Политика    22.08.2019 - 15:36
Депутат из списка "Слуги народа" отказался от мандата
Фото: Андрей Лысюк (chesno.org)

Нардеп написал заявление об отказе от депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия сообщает, что новоизбранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

Так, 22 августа состоялось очередное заседание ЦИК под председательством Татьяны Слипачук.

Депутат из списка &quot;Слуги народа&quot; отказался от мандата

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69 об отказе от депутатского мандата, комиссия признала его не получившим указанный мандат", - говорится в сообщении.

Согласно информации общественной организации "Честно", Лысюк является директором ООО "Лигал Консалтинг".

Кроме того, он основатель и глава Адвокатского объединения "Hillmont Partners". Руководитель ООО "Информационно-аналитическое агентство Айсберг информ", ООО "Риск Менеджмент Групп". Научный консультант телепроектов телеканала "СТБ", в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Отметим, Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ (г. Киев). Окончил юридический факультет академии СБУ. Подполковник СБУ.

Напомним, ЦИК 3 августа объявил результаты внеочередных выборов в Верховную раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Так, Лысюк прошел в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 69.

Как писало РБК-Украина ранее, первое торжественное заседание Верховной рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа.

Нардепы от "Слуги народа" займут 60% руководящих должностей в комитетах Рады ЦИК признал избранным депутатом по округу №198 самовыдвиженца Рудыка
Новости Украины Центральная избирательная комиссиямандатСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь