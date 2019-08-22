В МИД России назвали заявление Зеленского по G8 "бессмысленным набором букв"

Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)

Захарова заявила, что готова "консультировать" Зеленского

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

В ответ на публикацию Зеленского о возвращении России в G7, Захарова заявила, что ему подсунули "бессмысленный набор букв".

"Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв", - написала она.

Она также отметила, что Россия продолжает находиться в повестке дня центральных мировых форумов, поскольку она регулярно обсуждается на саммитах G7, а в рамках Совбеза ООН как его постоянный член вообще принимает участие в формировании повестки дня.

Напомним, ранее президент у Владимир Зеленский у себя в Facebook написал, что возвращение России в G8 возможно лишь после возвращения Крыма Украине и прекращения конфликта на Донбассе. По его мнению, это и освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем и СИЗО станет "сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 августа началось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования войны на Донбассе. Также на заседании будут обсуждаться вопросы несоблюдения боевиками режима прекращения огня.