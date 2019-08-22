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В МИД России назвали заявление Зеленского по G8 "бессмысленным набором букв"

Новости » Политика    22.08.2019 - 11:42
В МИД России назвали заявление Зеленского по G8 "бессмысленным набором букв"
Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)

Захарова заявила, что готова "консультировать" Зеленского

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

В ответ на публикацию Зеленского о возвращении России в G7, Захарова заявила, что ему подсунули "бессмысленный набор букв".

"Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв", - написала она.

Она также отметила, что Россия продолжает находиться в повестке дня центральных мировых форумов, поскольку она регулярно обсуждается на саммитах G7, а в рамках Совбеза ООН как его постоянный член вообще принимает участие в формировании повестки дня.

В МИД России назвали заявление Зеленского по G8 &quot;бессмысленным набором букв&quot;

Напомним, ранее президент у Владимир Зеленский у себя в Facebook написал, что возвращение России в G8 возможно лишь после возвращения Крыма Украине и прекращения конфликта на Донбассе. По его мнению, это и освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем и СИЗО станет "сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 августа началось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования войны на Донбассе. Также на заседании будут обсуждаться вопросы несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Меркель, Макрон и Джонсон "похоронили" план Трампа вернуть Россию в G7, - Reuters Зеленский и Трамп в Польше подпишут ряд документов, - МИД
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