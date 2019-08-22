Вместо Лысюка депутатом станет менеджер "Квартала"

Иллюстративное фото (facebook.com sluganarodu.official)

ЦИК признал избранной нардепом Хоменко вместо Лысюка

Центральная избирательная комиссия признала избранной депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа" менеджера "Студия Квартал 95" Елену Хоменко вместо Андрея Лысюка, написавшего заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

Указано, что Хоменко включена в избирательный список партии под №129.

"Избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Хоменко Е.В." - говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того, комиссия приняла протокольное решение, которым уполномочила Секретариат ЦИК выдать народным депутатам Украины, принявшим присягу, соответствующие удостоверения и нагрудные знаки 29 августа 2019 года в помещении Верховной рады во время торжественного заседания.

Напомним, Центральная избирательная комиссия сообщает, что новоизбранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК 3 августа объявил результаты внеочередных выборов в парламент в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Так, Лысюк прошел в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 69.

Отметим, первое торжественное заседание Верховной рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа.