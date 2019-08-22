Штрафы для владельцев "евроблях" вступили в силу

Фото: митинг владельцев евроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стандартный размер штрафа составит 170 тыс. грн

Норма о штрафных санкциях за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине вступила в силу с 22 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, штраф в размере 85 тыс. грн применяется в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф 34 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, закон о льготной растаможке автомобилей был принят в 2018 году. По данным ГФС, за льготный период растаможки авто с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачено 13,6 млрд грн.

После этого, с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению 50%-й ставки акцизного налога для растаможки автомобилей, по 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн.

Отметим, в конце мая Верховная рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" на три месяца - до 22 августа 2019 года.

Отметим, 21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Верховная рада нового созыва на первом заседании отсрочит штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах еще на три месяца.