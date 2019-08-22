Меркель, Макрон и Джонсон "похоронили" план Трампа вернуть Россию в G7, - Reuters

Фото: саммит G7 (army.mil)

Европейские лидеры выступили против присутствия Путина в клубе крупнейших демократий

Лидеры Германии, Франции и Великобритании отвергли предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" (G7). Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, канцлер Германии Ангела Меркель вечером 21 августа заявила, что Россия была исключена из "Большой семерки" в 2014 году по определенным причинам, которые существуют до сих пор. В частности, она напомнила об аннексии Крыма и российской помощи сепаратистам на востоке Украины. Меркель готова пересмотреть свою позицию, если Россия предпримет шаги для реализации Минских соглашений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с Меркель 21 августа также выступил против возращения России. Он напомнил, что его правительство обвиняет Россию в использовании химического оружия в Великобритании. Кроме того, Россия идет на провокации не только в Украине, но и во многих регионах мира. "Я очень поддерживаю канцлера Германии Меркель во мнении, что еще нет оснований для возвращения России в Большую семерку", - заявил Джонсон.

За несколько дней до саммита G7 во Франции президент Франции Эммануэль Макрон также высказался против возвращения России. "Я думаю, что возвращение России без условий будет признаком слабости G7", - сказал он. По его словам, это было бы стратегической ошибкой. До возвращения России в круг крупнейший западных демократий украинский кризис должен быть разрешен, отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить России присоединиться к G7. Трамп отметил, что ухода России из "Большой семерки" хотел его предшественник, демократ Барак Обама. "Но я думаю, что гораздо более целесообразно, чтобы Россия была в ней. Это должна быть G8, потому что многое из того, о чем мы говорим, имеет отношение к России", - сказал Трамп.

Россию исключили из G8 после оккупации Москвой Крыма в 2014 году и резкого ухудшения отношений со странами Запада в связи с нападением России на Украину.

Отметим, что против возвращения России в "Большую семерку" выступала и Канада.