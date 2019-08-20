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Трамп выступил за возвращение России в G8

Новости » Политика    20.08.2019 - 23:04
Трамп выступил за возвращение России в G8
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Он назвал возвращение России "целесообразным"

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне Трамп заявил, что считает целесообразным возвращение России к формату G8.

"Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в G8", - сказал президент США.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты в свое время настояли на исключении России из G8 из-за того, что российский президент Владимир Путин "переиграл" предыдущего президента США Барака Обаму.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что возможность возобновления формата G8 ("Большая восьмерка", - ред.) зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине.

Напомним, что ранее журналист The Washington Post Дамиан Палетта
рассказал, что президент Европейского совета Дональд Туск выступает против просмотра формата G7 и возвращение к нему России. Также добавим, что против возвращения России в G8 выступила и Канада.

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Новости Украины Дональд ТрампG7
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