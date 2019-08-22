Украинского моряка планируют обменять на экс-"беркутовца", - адвокат

Фото: украинские моряки в РФ (ТАСС)

Имя украинского моряка не называется

Экс-"беркутовца" Александра Саттарова, которого судят в Киеве за участие в аннексии Крыма, планируют обменять на одного из захваченных украинских моряков. Об этом заявил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что экс-"беркутовец" проходит юридические процедуры оформления обмена. Имя украинского моряка, которого планируют обменять, не сообщается.

"Саттаров поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", - заявил Свинцицкий.

Ранее сообщалось, что Александр Саттаров 16 августа попросил президента России Владимира Путина обменять его на украинских политзаключенных.

Также РБК-Украина сообщало, что адвокат российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова, Евгения Мефедова и Игоря Кимаковского, Валентин Рыбин заявил, что его подзащитных готовят к юридической процедуре обмена. При этом, по словам Рыбина в списке на обмен есть и другие фамилии, которые он не сообщил.

Также сообщалось, что украинских политзаключенных и моряков могут освободить до конца лета. По информации российских источников власти России и Украины находятся на финальной стадии согласования обмена.