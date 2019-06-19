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19.06.2019 - 18:42
Итоги дня: 19 июня
Следственная группа по катастрофе МН17, которая произошла в июле 2014 года на Донбассе, сегодня дала пресс-конференцию по результатам расследования.
Названы имена подозреваемых
(видео)
Нардеп
Дмитрий Тымчук застрелился
в Киеве сегодня, 19 июня 2019 года. Все подробности о гибели Тымчука -
в материале РБК-Украина
Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение подготовить
проект решения об ограничении тарифов
на тепло и горячую воду
Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе
Леонид Кучма назвал условие отмены блокады
оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского
об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко
Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы пять партий.
В рейтинге партий произошли изменения
Проспекту в Харькове
вернули имя маршала Жукова
. Соответствующее решение приняла сессия горсовета
Дарья Лукьяненко исчезла шесть дней назад в смт Ивановка Одесской области. На сегодняшний день Дашу
разыскивают подразделения полиции и ГСЧС
общей численностью 250 человек (фото)
В Ираке нанесли ракетные удар
ы по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в том числе американской ExxonMobil
Погода в Украине 20 июня ухудшится,
синоптики объявили штормовое предупреждение
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении своей супруги Елены отправилсь в Берлин. Первая леди Украины
опублковала фотографии из поездки
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Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира
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