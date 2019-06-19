ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове скандальному проспекту вернули имя Жукова

Новости » Общество    19.06.2019 - 11:49
В Харькове скандальному проспекту вернули имя Жукова
Фото: проспект в Харькове (gortransport kharkov ua)

"За" проголосовали 59 депутатов

Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова. Соответствующее решение  приняла сессия горсовета, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "057".

"За" проголосовали 59 депутатов. Таким образом, проспект Петра Григоренко обратно переименован в проспект Маршала Жукова. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.

Напомним, в Харькове 2 июня во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция в тот же вечер открыла уголовное дело.

Харьковский активист Валентин Быстриченко заявил, что в Харькове полиция провела обыски поздно вечером в четверг у двух активистов по делу, открытому после сноса памятника маршалу Жукову на акции 2 июня. В ходе обыска один из принимавших в нем участие правоохранителей заявил, что полиция ищет орудия, с помощью которых сносился монумент.

После этого президент Владимир Зеленский просил мэра Харькова Геннадия Кернеса разобраться в ситуации со сносом бюста маршала Георгия Жукова.

Харьковский активист сообщил об обысках из-за сноса памятника Жукову Конфликт на "Барабашово": подозреваемого защищают "инициативные группы" рынка
Новости Украины ХарьковХарьковпереименование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь