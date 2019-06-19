В Харькове скандальному проспекту вернули имя Жукова

Фото: проспект в Харькове (gortransport kharkov ua)

"За" проголосовали 59 депутатов

Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова. Соответствующее решение приняла сессия горсовета, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "057".

"За" проголосовали 59 депутатов. Таким образом, проспект Петра Григоренко обратно переименован в проспект Маршала Жукова. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.

Напомним, в Харькове 2 июня во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция в тот же вечер открыла уголовное дело.

Харьковский активист Валентин Быстриченко заявил, что в Харькове полиция провела обыски поздно вечером в четверг у двух активистов по делу, открытому после сноса памятника маршалу Жукову на акции 2 июня. В ходе обыска один из принимавших в нем участие правоохранителей заявил, что полиция ищет орудия, с помощью которых сносился монумент.

После этого президент Владимир Зеленский просил мэра Харькова Геннадия Кернеса разобраться в ситуации со сносом бюста маршала Георгия Жукова.