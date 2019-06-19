ru
ua
19.06.2019 - 18:42
Підсумки дня: 19 червня
Слідча група по катастрофі МН17, яка сталася в липні 2014 року на Донбасі, сьогодні дала прес-конференцію за результатами розслідування.
Названо імена підозрюваних
(відео)
Нардеп
Дмитро Тимчук застрелився
у Києві сьогодні, 19 червня 2019 року. Всі подробиці про загибель Тимчука -
в матеріалі РБК-Україна
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати
проект рішення про обмеження тарифів
на тепло і гарячу воду
Другий президент України та представник країни в Тристоронній контактній групі
Леонід Кучма назвав умову для скасування блокади
окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)
Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання президента України Володимира Зеленського
про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка
Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, то 5%-ий бар'єр подолали б п'ять партій.
У рейтингу партій відбулися зміни
Проспекту в Харкові
повернули ім'я маршала Жукова
. Відповідне рішення прийняла сесія міськради
Дарія Лук'яненко зникла шість днів тому в смт Іванівка Одеської області. На сьогоднішній день Дашу
розшукують підрозділи поліції і ДСНС
загальною чисельністю 250 осіб (фото)
В Іраку завдали ракетні удари
по майданчику, де розташовані штаб-квартири декількох великих світових нафтокомпаній, у тому числі американської ExxonMobil
Погода в Україні 20 червня погіршиться,
синоптики оголосили штормове попередження
Напередодні президент України Володимир Зеленський у супроводі своєї дружини Олени полетів у Берлін. Перша леді України
поділилася фотографіями з поїздки
►
Збірна України U-20 вперше в історії стала чемпіоном світу
►
Парубій підписав закон з процедурою імпічменту президента
Читати всі новини