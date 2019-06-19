ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет не смог рассмотреть представление об увольнении Луценко

Новости » Политика    19.06.2019 - 16:04
Комитет не смог рассмотреть представление об увольнении Луценко
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании комитета отсутствовал кворум

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом заявил глава комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что представление было подано с нарушениями.

"В связи с тем, что подкомитет считает, что нет оснований. Представление об увольнении генерального прокурора подано с нарушениями, нет заключения КДКП... Поэтому я хотел сегодня спросить у комитета, предложить, чтобы мы это представление направили в Верховную раду без решения комитета. Я думаю, чтобы мы отправили это представление в Раду, а Рада бы определялась. Или есть много путей. 150 подписей за недоверие ему, и он увольняется. К сожалению, кворума нет. Поэтому я не могу открыть комитет", - заявил Кожемякин.

Напомним, у комитета вР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности возникли замечания к представлению президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Кожемякин подчеркивал, что в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения генерального прокурора. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Как писало РБК-Украина ранее, глава Рады Андрей Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов.

Добавим также, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении главы Министерства иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.

В представлении президента нет оснований для увольнения Луценко, - комитет Парубий может созвать внеочередное заседание Рады
Новости Украины Юрий ЛуценкоВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь