Кабмин может ограничить цены на тепло и горячую воду

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гройсман прогнозирует снижение тарифов на 15-20%

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду. Об этом он сказал на заседании правительства 19 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, речь идет о введении предельной цены на тепло и горячую воду для приведения цен на этот ресурс до обоснованного уровня и защиты от завышенных тарифов. Как подчеркнул Гройсман, цена на газ в Украине приблизительно одинаковая по всей стране, однако при этом тарифы на тепло значительно отличаются. По его словам, это зависит от того, насколько местные производители тепла вкладывали в энергоэффективность и модернизацию.

"Поэтому даю поручение Минрегиону, Минюсту, чтобы внести на следующее заседание вопрос об ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", - сказал он.

При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно "достичь снижения цен на тепло на 15-20%".

Отметим, по данным консенсус-прогноза чиновников и экспертов за апрель 2019 года, коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%. Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.

Напомним, по данным Государственной службы статистики доля коммунальных услуг в расходах граждан составляла 13,7% в IV квартале 2018 года.