Кучма назвал условие отмены блокады ОРДЛО

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Отмена блокады возможна только после возвращения украинских активов

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие для отмены блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу его пресс-секретаря Дарки Олифер в Facebook.

По словам Кучмы, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отмене блокады ОРДЛО возможно только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на принципах взаимности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО относительно введения торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - заявил Кучма.

Напомним, что 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращение огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине.