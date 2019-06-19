В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях Украины

Погода в Украине 20 июня ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

В частности, шквалы 15-20 м / с ожидаются в западных областях страны.

"20 июня в Украине сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

На остальной территории - ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что до конца недели ожидается усиление жары. При этом четверг в некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду, 19 июня, погода будет дождливой, с грозами в западных, некоторых восточных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.

Отметим также, 18 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о наивысшем уровне пожарной опасности.

Стоит также напомнить, что из-за непогоды в понедельник, 17 июня, остались без электроснабжения более 100 населенных пунктов. В частности, из-за сильных грозовых дождей и порывов ветра в некоторых областях Украины были обесточены 107 населенных пунктов.