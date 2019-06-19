ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 16:51
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Getty Images)

Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях Украины

Погода в Украине 20 июня ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В частности, шквалы 15-20 м / с ожидаются в западных областях страны.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

"20 июня в Украине сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

На остальной территории - ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что до конца недели ожидается усиление жары. При этом четверг в некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду, 19 июня, погода будет дождливой, с грозами в западных, некоторых восточных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.

Отметим также, 18 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о наивысшем уровне пожарной опасности.

Стоит также напомнить, что из-за непогоды в понедельник, 17 июня, остались без электроснабжения более 100 населенных пунктов. В частности, из-за сильных грозовых дождей и порывов ветра в некоторых областях Украины были обесточены 107 населенных пунктов.

Жара в Украине до конца недели только усилится Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь