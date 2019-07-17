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Итоги дня: 17 июля


Зеленский хочет собрать  заседание Рады,  суд РФ продлил арест всем украинским морякам и другие новости

Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета В Ровно произошел взрыв возле жилого дома
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