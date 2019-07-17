Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА уволиться

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вячеслав Бонь был назначен всего месяц назад указом Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об отставке. Об этом он сказал во время визита в Николаев, сообщает пресс-служба президента.

На вопрос одного из журналистов Боню о том, что он ранее заявлял о нежелании работать с Зеленским, и.о. главы ОГА ответил: "Я сказал, что не планирую".

После этого Зеленский предложил Боню написать заявление. "Ну, так и все, пишите заявление на увольнение", - сказал президент.

"Нет вопросов", - сказал Бонь, на что Зеленский заявил: "Все, порешали".

После этого и.о. главы Николаевской ОГА подтвердил: "Если надо написать заявление по собственному желанию, я его сегодня напишу".

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей. В частности Зеленский назначил главой Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

Как сообщало РБК-Украина, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет назначать утвержденного правительством кандидата на должность главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова и кандидатуру определят на конкурсе.