Российский суд продлил арест всем украинским морякам

Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Суд продлил арест украинских моряков до осени

Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу адвоката Николая Полозова в Facebook.

Как сообщил Полозов, российский суд продлил арест последней четверки украинских военнопленных моряков. Так, суд продлил до 24 октября арест Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.

Адвокат отметил, что срок содержания под стражей 21 украинского моряка был продлен до 24 октября 2019, а арест Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки, которые были ранены, был продлен до 26 октября.

"Разница обусловлена ​​тем, что при первичном избрании меры пресечения еще в ноябре прошлого года в Крыму, суд по раненых проходил отдельно и позже, чем суд относительно других военнопленных моряков", - пояснил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей 19 украинских моряков, которые были незаконно задержаны вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе, а также два военных катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".