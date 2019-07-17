Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год вперед

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Когда летом доллар падает, прогноз бизнеса значительно улучшается

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар.

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По данным опроса, до 55,1% выросла доля респондентов, которая ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в i квартале 2019 года - 42,1%).

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Следует отметить, девальвационные ожидания бизнеса обычно улучшаются летом, когда курс доллара к гривне традиционно падает, и ухудшаются осенью, когда возрастает.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 4 июня 2019 года среди руководителей 699 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий в феврале отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.