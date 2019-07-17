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СБУ задержала причастного к катастрофе МН17

Новости » Политика    17.07.2019 - 15:02
СБУ задержала причастного к катастрофе МН17
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

СБУ задержала боевика, который перевозил зенитно-ракетный "Бук"

Служба безопасности Украины задержала одного из боевиков, который перевозил зенитно-ракетный "Бук", который сбил самолет рейса МН17. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в распоряжение СБУ попало видео, на котором видно, как "Бук" везут по оккупированному Донецку автотягачом. Правоохранители установили личность, которая забрала трейлер на автопредприятии в Донецке и задержали его. Задержание произошло в 2017 году.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили личность из числа боевиков, которая забрала его на автопредприятии в Донецке. И через три года нам удалось эту личность, когда она, ничего не подозревая, что мы о ней знаем, пересекала границу на подконтрольной нам территории из Российской Федерации - мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - сказал Маяков.

 

Отметим, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж. СБУ сегодня подытожила результаты расследования.

В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР"" - гражданин Украины Леонид Харченко.

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