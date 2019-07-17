ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге

Новости » Политика    17.07.2019 - 13:17
СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге
Иллюстративное фото (tion.com)

Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух.

"Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может грозить экологической ситуации в городе и безопасности его жителей. В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид)", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, скорее от всего, речь идет о главном криворожском металлургическом комбинате - "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия значительного ветра и сухой жаркой погоды без осадков, которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня, состоялось накопление вредных примесей, загрязняющих приземный слой воздуха.

Напомним, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, 21 июня в Киеве уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей. По состоянию на сегодня ситуация улучшилась.

СБУ подытожила результаты расследования катастрофы МН17 СБУ пресекла деятельность масшабной хакерской группировки
Новости Украины КриворожстальСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь