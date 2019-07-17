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Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей всего Донбасса

Новости » Политика    17.07.2019 - 18:20
Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей всего Донбасса
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин распространил упрощенную процедуру на жителей Донецкой и Луганской областей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

Ранее российское гражданство могли получить лишь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 

Как сообщается, подать документы на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, который находятся на территории Российской Федерации. 

Отметим,  Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские паспорта, которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не содержат сведений о месте проживания. Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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